В Совете Федерации предложили лишить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) права определять тарифы на транспортировку газа в субъектах.

ФАС хотят отодвинуть от тарифа на доставку газа

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