Энергетика
РЕН ТВФАС хотят отодвинуть от тарифа на доставку газа
В Совете Федерации предложили лишить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) права определять тарифы на транспортировку газа в субъектах.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Происшествия
Консул Ливана в России рассказал о ситуации в Бейруте
RT на русском 14:40
Армия и оружие
США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных
Глава Пентагона добавил, что на данный момент на территории Польши на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военнослужащих Соединенных Штатов.
Военное дело 02:10
Кино
Безрукова и Бочкарева в плятьях с «хищными» принтами и другие звезды на премьере фильма «Неистовый»
В понедельник, 3 августа, в Москве прошла звездная премьера фильма «Неистовый».
Passion.ru вчера в 17:33
Общество
Американская компания Novavax завершила испытания вакцины от COVID-19
Американская компания Novavax объявила об успешном завершении двух исследований разработанного компанией препарата, который может получить применение в качестве вакцины от нового коронавируса.
Экономика сегодня 17:49
Наука
Ученые из Университета Хьюстона разработали «наносимую электронику»
Команда ученых из Университета Хьюстона разработала новый тип носимых технологий и назвала его «наносимая электроника (Drawn-on-skin)».
iotdaily.ru вчера в 07:28
Гаджеты
Apple сделала новые iMac «самыми мощными в истории»
Новые 27-дюймовые модели, сказано в пресс-релизе, являются "самыми мощными в истории".
Вести.Ru 15:19
Армия и оружие
Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море
Известно, что за две недели до подписания контракта американский эсминец с указанным локатором на борту вошел в акваторию Черного моря, где проводились учения с румынским фрегатом Regina Marina.
Экономика сегодня 03:25
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Армия и оружие
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Коммерсантъ 13:38
Происшествия
Молодая сахалинка погибла под колесами седана
Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
АСТВ 19:11
Энергетика
«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ
Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ).
ТАСС 19:00
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Общество
В Приморском крае на 6 августа объявили штормовое предупреждение
Владивосток, 4 августа 2020, 08:08 — REGNUM На территории Приморского края по причине тропического циклона «Хагупит», который придет в регион 6 августа, в четверг, объявлено штормовое предупреждение.
REGNUM 01:08
Фигурное катание
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко Спортсменка рассказала об отношении к бывшей наставнице.
Экспресс газета 09:52
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
Космос
Ядерные реакторы планируют строить на других планетах
Территория новостей вчера в 01:00
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
RT на русском 07:34
Происшествия
Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах
Осколки и кровь Жительница Бейрута Ася Ардо днем 4 августа была в торговом центре — он располагается в 10 км от здания порта, где произошёл взрыв.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Здоровье
В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса
Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru 12:50
Экономика
Объяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37