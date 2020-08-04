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РЕН ТВ
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ФАС хотят отодвинуть от тарифа на доставку газа

В Совете Федерации предложили лишить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) права определять тарифы на транспортировку газа в субъектах.В источнике
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ФедералПресс

ФАС предложили лишить права регулировать тарифы на транспортировку газа

ФедералПресс19:17
РЕН ТВ

ФАС хотят отодвинуть от тарифа на доставку газа

РЕН ТВ17:54
Известия

В СФ предложили забрать ценообразование на доставку газа у ФАС и отдать его регионам

Известия17:30
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Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
CT news19:32
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 06:23
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ФАС сочла нарушением продажу авиабилетов в закрытые для полетов страны

ФАС сочла нарушением продажу авиабилетов в закрытые для полетов страны В ФАС увидели нарушение прав потребителей в продажах авиабилетов на рейсы в страны, с которыми официально не возобновлено международное сообщение.
Коммерсантъвчера в 15:10
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«Игра престолов» снова стала самым скачиваемым сериалом в мире

"Игра престолов" в настоящее время является самым "пиратским" сериалом в мире, так как многие из-за пандемии увеличили потребление видеоконтента Хит HBO "Игра престолов" по-прежнему остается самым "пиратским" сериалом в мире, лидером по количеству торрентов.
Комсомольская правдавчера в 03:26
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