"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
ФАС сочла нарушением продажу авиабилетов в закрытые для полетов страны В ФАС увидели нарушение прав потребителей в продажах авиабилетов на рейсы в страны, с которыми официально не возобновлено международное сообщение.
"Игра престолов" в настоящее время является самым "пиратским" сериалом в мире, так как многие из-за пандемии увеличили потребление видеоконтента Хит HBO "Игра престолов" по-прежнему остается самым "пиратским" сериалом в мире, лидером по количеству торрентов.