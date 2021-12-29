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ФАС: крупные торговые сети после проверок снизили наценки в среднем на 8%

Крупнейшие торговые сети России снизили наценки на социально значимые продукты в среднем на 8% после проверок, инициированных в текущем году Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Ведомости
В августе ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей РФ.
Финмаркет
ФАС установила, что в тех муниципальных образованиях, где торговая сеть занимает доминирующее положение, допускается завышение наценок на отдельные продовольственные товары.
Финмаркет
В целом в отношениях между ритейлерами и поставщиками есть "отклонения" от закона о торговле - в частности, нарушается требование о максимально допустимом размере ретро-бонуса, которые ритейлеры берут с поставщиков за объем поставок (5% от объема поставок).
Финмаркет

Подробнее о событии

Глава ФАС сообщил о снижении наценок ритейлерами на 8%
Право.ру06:27
Крупные ритейлеры в РФ добровольно снизили наценки на социально значимые товары в среднем до 14%
Urbc.Ru06:25
Крупные торговые сети, по данным ФАС, снизили наценки на товары первой необходимости
Эхо Москвы07:05
ФАС сообщила о добровольном снижении цен на продукты ритейлерами
Коммерсантъ06:04
ФАС: крупные торговые сети после проверок снизили наценки в среднем на 8%
Ведомости05:20
ФАС сообщила о добровольном снижении ритейлерами наценок
Интерфакс04:36

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