В целом в отношениях между ритейлерами и поставщиками есть "отклонения" от закона о торговле - в частности, нарушается требование о максимально допустимом размере ретро-бонуса, которые ритейлеры берут с поставщиков за объем поставок (5% от объема поставок).
В прошлом мумию Аменхотепа I исследовали с помощью простых рентгеновских лучей, но детальная компьютерная томография выявила несколько новых фактов: структура его костей показывает, что на момент смерти ему было 35 лет и 168,5 сантиметров роста.