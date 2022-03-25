Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко.
Неясное влияние санкций США на экономику России вынуждает представителей Белого дома изучать возможность введение ограничений против третьих сторон в иностранных государствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post (WP).
«Федеральной службой безопасности за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в Хабаровске гражданин России», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сдавшийся в плен военнослужащий полка специального назначения "Азов" (запрещенная в России организация) Алексей Смыков рассказал об ужасе, который ВСУ испытывает перед российской авиацией, и о том, как он попал в это подразделение, сообщает РИА "Новости".
Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что в беднейших странах мира возможны голодные бунты из-за роста цен на продукты на фоне конфликта на Украине и санкций против России.