Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба сообщила о поступающих жалобах россиян на продажи медицинских перчаток.

ФАС начала получать «незначительные» жалобы на рост цен перчаток

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