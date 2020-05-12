Общество
Московский КомсомолецФАС начала получать «незначительные» жалобы на рост цен перчаток
Федеральная антимонопольная служба сообщила о поступающих жалобах россиян на продажи медицинских перчаток.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.ТАСС12:29
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Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Технологии
Антитела обнаружены у большинства перенесших коронавирус
В ходе тестирования у 57% пациентов был обнаружен высокий титр специфичных антител IgG, у 5% – низкий титр антител, а у 39% человек антитела вообще не были обнаружены.
Взгляд.ру 13:36
Авто
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На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Общество
Госдума позволит выдать ваучеры вместо денег за несостоявшиеся туры
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволит выдать ваучеры вместо денег за несостоявшиеся туры.
Neva.Today 08:40
Политика
Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом
Коммерсантъ 08:28
Общество
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал поэтапное снятие ограничений в регионе и постепенный выход из режима самоизоляции после 18 мая.
АиФ Урал 10:00
Происшествия
В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM вчера в 04:26
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов
Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн вчера в 05:45
Общество
В Германии причалило судно, способное достроить «Северный поток-2»
После Кейптауна «Академик» вышел в Атлантику и 6 апреля выяснилось, что он направляется в испанский Лас Пальмас, при этом судно продолжало двигаться в сторону севера.
Внешнеэкономические связи 10 мая в 08:39
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
Власти Москвы отрицают информацию СМИ о наценке на маски и перчатки в метро
«Сегодня BBC опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной»,-- прокомментировали публикацию в департаменте.
Коммерсантъ 13:08
Общество
Разрешено ввести в эксплуатацию мост между Россией и Китаем
МонаВиста вчера в 22:59
Армия и оружие
Турция за год потеряла более половины своих дронов
Резюмируя опубликованную информацию, журналисты подводят итог, что в общей сложности за год Турция потеряла сотню дорогостоящих беспилотников.
Военное дело 04:33
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет
Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
РИА Новости 13:15
Авто
В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей
Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
Автоновости дня вчера в 08:40
Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Политика
Трамп призвал ФРС перейти к отрицательным ставкам
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) воспользовалась инструментом отрицательных процентных ставок в целях поддержки экономики, как это делают другие страны.
Взгляд.ру 12:05
Общество
Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса
В Финляндии не планируют продлевать действующие финские визы для россиян из-за ситуацией с коронавирусом.
Piter.tv 10:12
Путешествия
Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции
Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
Live24 08:25
Здоровье
Из больницы в Струнино в разгар пандемии уволились 40 медработников
До начала пандемии в больнице было занято 1185 сотрудников, теперь же там работает на 40 человек меньше.
Pro Город Владимир 08:00
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23