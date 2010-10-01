Экономика
ТАССФАС начала получать жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала получать обращения граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
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ФАС начала получать жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток
Будущее России. Национальные проекты11:59
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Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытывают 11 центров
Российский препарат от COVID-19 «Левилимаб» начали испытывать 11 центров клинических исследований.
НТВ 05:22
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Общество
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 11:48
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Энергетика
Розничные цены на бензин в России снизились
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 копейки относительно предшествовавшей недели, до 42,7 рубля за литр.
Давыдов.Индекс 10:36
Общество
Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
RuNews24.ru вчера в 12:14
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском 10 мая в 17:45
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Бойфренд Бузовой сделал себе татуировку с ее именем
Недавно 27-летний возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян заявил о том, что готов сделать татуировку с ее именем, если под постом в соцсети с их совместной фотографией наберется два миллиона лайков.
Вечерняя Москва вчера в 19:56
Общество
Артур Парфенчиков перечислил меры поддержки семей с детьми
Заявление может подать только мама, они принимаются на сайте пенсионного фонда, на портале gosuslugi.ru и в МФЦ; — по 3 тысячи в месяц (с апреля по июнь) выплачиваются на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу, сведения о несовершеннолетних детях заполняются при подаче заявления о постановке на учет в качестве безработного на портале: trudvsem.ru .
ИА Республика 08:15
Происшествия
В Якутске возбудили уголовное дело против главы управления ветеринарии
Якутск, 12 мая 2020, 17:15 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении главы управления ветеринарии Якутска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
REGNUM 10:15
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Экономика
Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
Политика
Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту
Взгляд.ру вчера в 11:34
Общество
Далеко не все туляки соблюдают «масочный» режим
В остальных районах меры носят рекомендательный характер. Также жителям региона рекомендуется носить перчатки.
Тульские новости 10:00
Экономика
НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
Политика
Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) страны начать использовать отрицательные ставки.
RT на русском 11:20
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском вчера в 16:03
Политика
Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции
В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
Известия 06:55
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Общество
Стало известно, как оформить пособие на детей от 3 до 16 лет
В своем обращении к россиянам 11 мая Владимир Путин сообщил, что россияне смогут получить пособия на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.
Открытый Нижний 11:00
Кино
Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»
РИА Новости 04:46
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 09:22
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Здоровье
Из больницы в Струнино в разгар пандемии уволились 40 медработников
До начала пандемии в больнице было занято 1185 сотрудников, теперь же там работает на 40 человек меньше.
Pro Город Владимир 08:00