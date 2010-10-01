Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала получать обращения граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС начала получать жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток

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