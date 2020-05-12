Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба сообщила о поступающих жалобах россиян на продажи медицинских перчаток.

ФАС начала получать «незначительные» жалобы на рост цен перчаток

Армия и оружие Танковая бригада ВСУ остановлена коронавирусом: сводка Военные преступники 58-й и 54-й бригад под командованием Кащенко и Майстренко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Верхнеторецкое (нижнее), поселков шахт им. Гагарина и 6/7.

Общество Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране. 19

Политика «Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. 3

Здоровье В Бурятии 92% заражённых COVID-19 переносят его бессимптомно По словам министра здравоохранения Евгении Лудуповой, к 16 мая в республике появится ещё 170 коек для лечения заболевших COVID-19. 3

Происшествия США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези. 1K

Общество Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 2,9K

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 3,1K

Общество Ивлеева назвала несправедливой ситуацию с самоизоляцией Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на «несправедливость» в связи с карантином в своем Instagram.

Происшествия В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 3

Шоу-бизнес Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом. 52

Шоу-бизнес Рианна снялась в откровенной фотосессии своего бренда Американская поп-певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty, который на днях отметил свой второй день рождения. 1

Здоровье В США повышен прогноз по смертности от коронавируса Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек. 7

Технологии Новая версия Windows 10 уже появляется на ПК Не секрет, что изначально обновление операционной системы Windows 10 должны были представить 28 апреля текущего года для производителей компьютеров, а для остальных пользователей – 10 мая. 15

Здоровье Заместитель главврача скорой помощи Чечни умер от коронавируса В Чечне от коронавируса скончался заместитель главврача Республиканской станции скорой помощи Рамзан Айдамиров.

Политика Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.

Политика Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось. 2