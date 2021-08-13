Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
View this post on Instagram A post shared by Екатерина Климова (@klimovagram) Интересно, что некоторые подписчики, которые не знали, что она фотографии - сын Екатерины Климовой, в буквальном смысле приняли мальчика за мужа или бойфренда Екатерины.
Биохимики из США создали модифицированную версию геномного редактора CRISPR/Cas9, которую можно использовать для быстрого поиска произвольных молекул антител в образцах крови и других биологических жидкостей.