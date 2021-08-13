Будьте в Плюсе

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен

В пятницу 13 августа Федеральная антимонопольная служба пришла с проверками к Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит").
Газета.Ru
В случае антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.
Интерфакс
Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.
Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин 9 августа поручил антимонопольной службе осуществлять мониторинг формирования цен на продукты, продаваемые через торговые сети.
Smotrim.ru

С чего всё началось

Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
 ФАС.

Подробнее о событии

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Lenta.ru11:05
«Магнит» сообщил, что предоставляет ФАС всю необходимую информацию в рамках проверки
ТАСС09:25
Эксперты прокомментировали антикартельные проверки ФАС в ретейле
Российская газета09:19
Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне проверок ФАС
Национальная служба новостей08:02
ФАС проводит антикартельный рейд по крупнейшим ритейлерам
Интерфакс07:35
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Коммерсантъ07:15
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен
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