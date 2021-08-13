Будьте в Плюсе

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен

В пятницу 13 августа Федеральная антимонопольная служба пришла с проверками к Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит").
Газета.Ru
В случае антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.
Интерфакс
Отмечается, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.
Известия
Непослушные цены: как решить проблему дорожающего продовольствия Как писал ранее Forbes, в числе основных виновников роста цен — «продуктовая» инфляция.
Forbes

С чего всё началось

Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
 ФАС.

Подробнее о событии

«Магнит» сообщил об активном сотрудничестве с представителями ФАС в ходе проверки
Lenta.ruвчера в 11:05
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен
РИА Новостивчера в 05:22
«Магнит» сообщил, что предоставляет ФАС всю необходимую информацию в рамках проверки
ТАССвчера в 09:25
Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне проверок ФАС
Национальная служба новостейвчера в 08:02
ФАС проводит антикартельный рейд по крупнейшим ритейлерам
Интерфаксвчера в 07:35
ФАС вышла за продуктами
Коммерсантъвчера в 07:15
ФАС объяснила антикартельные проверки в ретейле
Российская газетавчера в 08:36

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