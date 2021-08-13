Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
Сегодня у некоторых граждан уже есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг, а также переложить на государство оплату взносов на капитальный ремонт, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.