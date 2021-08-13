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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших российских ретейлеров — сетей, входящих в X5 Group, а также "Магнита" и "Ленты" — на предмет антиконкурентного сговора.
РИА Новости
В случае антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.
Интерфакс
Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.
ТАСС
Президент России Владимир Путин 9 августа поручил антимонопольной службе осуществлять мониторинг формирования цен на продукты, реализуемые через торговые сети.
ТАСС

С чего всё началось

Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
 ФАС.

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