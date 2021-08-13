Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
Проблема заключается в блоке безопасности AMD Secure Processor процессоров Zen, Zen 2 или Zen 3. Уязвимость перепада напряжения позволяет взломщику не только установить, но и практически всегда интегрировать вредоносный софт.
Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, в беседе с журналистами телеканала TV2 признал, что версия с утечкой коронавируса из лаборатории вполне может оказаться правдой, пишет Daily Mail.