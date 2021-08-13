В компьютерах с процессорами AMD нашли серьезную угрозу

Проблема заключается в блоке безопасности AMD Secure Processor процессоров Zen, Zen 2 или Zen 3. Уязвимость перепада напряжения позволяет взломщику не только установить, но и практически всегда интегрировать вредоносный софт.