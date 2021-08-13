Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, связанное со взрывом автобуса в Воронеже, в Главное следственное управление СК России для всестороннего и полного расследования, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая травму в квалификации на Олимпийских играх в Токио (Япония), рассказала, как проходит процесс восстановления.