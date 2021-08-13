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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших российских ритейлеров — сетей, входящих в X5 Group, а также "Магнита" и "Ленты", на предмет антиконкурентного сговора.
РИА Новости
Как указали в ФАС, целью проверок является «недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор.
РБК
Если сговор подтвердится, компаниям может грозить оборотный штраф до 15 процентов от годовой выручки.
РИА Новости
Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.
Finam.Ru

С чего всё началось

Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
 ФАС.

Подробнее о событии

ФАС начала проверки крупных торговых сетей из-за роста цен
RT на русском05:53
Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне антикартельной проверки ФАС
ТАСС07:55
Акции российских ретейлеров «Магнита», «Ленты» и Х5 Retail упали после проверки ФАС
Lenta.ru07:43
Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне проверок ФАС
Национальная служба новостей08:02
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен
РИА Новости05:22
ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей: в «Ленте», «Пятерочке», «Магните»
Весьма05:21
ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей
Российская газета05:21

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