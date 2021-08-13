Клишина рассказала, как восстанавливается после травмы, полученной на ОИ-2020

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая травму в квалификации на Олимпийских играх в Токио (Япония), рассказала, как проходит процесс восстановления.