Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил правительство и Минфин заморозить акциз на алкоголь, сообщает РБК со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко и главы Минфина Антона Силуанова.
Олимпийский чемпион Игр в Токио по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что депутат Государственной думы России Магомед Гаджиев подарил ему $1 млн за победу в соревнованиях, передает РИА "Новости".
Для участия спортсмена-трансгендера в женских соревнованиях необходимо подтвердить, что общий уровень тестестерона в течении 12-ти месяцев находится на границе 5 нмоль/л и не превышает её до и во время турнира.
Прокуратура обжаловала приговор бывшему юристу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве и просит запретить ей покидать пределы Москвы.