ISU разработал правила участия трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию

Для участия спортсмена-трансгендера в женских соревнованиях необходимо подтвердить, что общий уровень тестестерона в течении 12-ти месяцев находится на границе 5 нмоль/л и не превышает её до и во время турнира.