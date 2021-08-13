РИА НовостиФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста ценФедеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших российских ритейлеров — сетей, входящих в X5 Group, а также "Магнита" и "Ленты", на предмет антиконкурентного сговора.РИА НовостиФАС намерена оценить ценообразование перечисленных торговых сетей и выяснить причины роста стоимости товаров.КоммерсантъВ случае наличия такого сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.ИзвестияОборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей.Российская газетаЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияДума ТВОбщественное телевидение РоссииLife.ruНовый ДеньПолитическая ЭкспертизаНевские НовостиРБККТВ-ЛучЦарьградРЕН ТВREGNUMZnak.comРоссийская газетаРосбалтОбластная газетаВечерняя МоскваПолитРоссияС чего всё началосьПроверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет ФАС.Коммерсантъ07:15Подробнее о событииФАС: «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверкиГлавный региональный06:28ФАС заявила, что сеть «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверкиНациональная служба новостей06:51ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетейРоссийская газета05:21ФАС проверяет крупнейшие торговые сети из-за обращений о росте ценТАСС05:36ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста ценРИА Новости05:22ФАС заявила о попытке «Магнита» помешать проведению антимонопольной проверкиLenta.ru06:47ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей: в «Ленте», «Пятерочке», «Магните»Весьма05:21Показать ещёОценить1,1KПоделиться