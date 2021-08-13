Будьте в Плюсе

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших российских ритейлеров — сетей, входящих в X5 Group, а также "Магнита" и "Ленты", на предмет антиконкурентного сговора.
РИА Новости
ФАС намерена оценить ценообразование перечисленных торговых сетей и выяснить причины роста стоимости товаров.
Коммерсантъ
В случае наличия такого сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.
Известия
Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей.
Российская газета

С чего всё началось

Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
 ФАС.

Подробнее о событии

ФАС: «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки
Главный региональный06:28
ФАС заявила, что сеть «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки
Национальная служба новостей06:51
ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей
Российская газета05:21
ФАС проверяет крупнейшие торговые сети из-за обращений о росте цен
ТАСС05:36
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен
РИА Новости05:22
ФАС заявила о попытке «Магнита» помешать проведению антимонопольной проверки
Lenta.ru06:47
ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей: в «Ленте», «Пятерочке», «Магните»
Весьма05:21

Интересное

МВД запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде

МВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских.
ТАССвчера в 14:04

Спецназ Южной Осетии прибыл в Новосибирск для участия в АрМИ – 2021

Команда военнослужащих спецназа Минобороны Южной Осетии прибыла в Новосибирск для участия в конкурсе "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр – 2021, сообщает пресс-служба ведомства.
Sputnik Южная Осетия07:21