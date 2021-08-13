МВД запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде

МВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских.