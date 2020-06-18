Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже. Второй день подряд стоимость бензина Аи-95 на бирже устанавливает исторический максимум. В целом с начала июня цена бензина увеличилась на 9%.
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ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Коммерсантъ13:22

ФАС проведёт проверку из-за роста биржевых цен на Аи-95

RT на русском12:40

ФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95

Известия12:30

ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Интерфакс12:31

ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

Фонтанка.Ру12:30

ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

Ведомости12:37

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

РБК12:40
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В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
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Обновление Windows сломало Google Chrome

Браузер Google Chrome перестал корректно работать на Windows 10.
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Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
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Политика

В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ

Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

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