ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверки производителей куриного мяса и яиц. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В источнике
С чего всё началось
Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен производителями курятины и яиц
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением, сообщил ТАСС участник совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.
ТАСС07:20
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