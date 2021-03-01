Gambit Esports расформировала второй состав по Dota 2

Российская киберспортивная организация Gambit Esports решила расформировать свой второй состав Gambit-2 по Dota 2, потому что они не показали удовлетворительных результатов в низшем дивизионе ESL One CIS Online Season 1. Об этом организация сообщила болельщикам в группе во Вконтакте.