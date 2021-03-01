Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверки производителей куриного мяса и яиц. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В источнике
RT на русском
ИА Красная Весна
Life.ru
Экономика сегодня
Росбалт
LentaChel.ru
Orenday.ru
Национальная служба новостей
Новый Калининград.Ru
News.ru
ПРАЙМ
Деловой Бийск
Вечерняя Москва
ФАН
Районные вести
РИА Новости
Общественная служба новостей
SM News
Новые Известия
RuNews24.ru
Москва 24
Комсомольская правда
Lenta.ru
АБН
Вестник Кавказа
Аргументы и Факты
Радио Маяк
Народные новости
Молва
Газета.Ru
С чего всё началось

Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен производителями курятины и яиц

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением, сообщил ТАСС участник совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.
ТАСС07:20
Подробнее о событии

ФАС проверяет обоснованность повышения цен на курятину и яйца

Коммерсантъ08:04

ФАС начала проверку производителей куриного мяса и яиц

Российская газета07:39

ФАС начала проверять производителей куриного мяса и яиц

РИА Новости07:52

Всплеск цен на курятину и яйца привлек внимание чиновников

Интерфакс07:51

ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц

RT на русском07:42

Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

Lenta.ru07:58

ФАС начала проверки производителей курятины и яиц на соблюдение требований закона

ТАСС07:55
Интересное

Российский бизнес запросил новые меры господдержки на 100 млрд рублей

Общероссийской общественной организацией МСП (малое и среднее предпринимательство) «Опора России» на общем собрании были подготовлены предложения, касающиеся мер поддержки со стороны государства для граждан, задействованных в малом бизнесе.
ГлобалМСК.ру06:16

Gambit Esports расформировала второй состав по Dota 2

Российская киберспортивная организация Gambit Esports решила расформировать свой второй состав Gambit-2 по Dota 2, потому что они не показали удовлетворительных результатов в низшем дивизионе ESL One CIS Online Season 1. Об этом организация сообщила болельщикам в группе во Вконтакте.
CQ.ru06:32