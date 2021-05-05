ФАС начала проверки застройщиков из-за роста цен на жилье
Фото: www.kremlin.ru Напомним, что о необходимости подключить Федеральную антимонопольную службу к выяснению причин существенного роста цен на жилье (за последние год-полтора) Президент России Владимир Путин заявил 8 апреля на онлайн-совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов.В источнике
С чего всё началось
ФАС потребовала от застройщиков обосновать рост цен на жилье
"В целях анализа динамики цен на рынке жилищного строительства и апартаментов, причин роста цен вашей организации необходимо в срок до 30 апреля представить обоснование причин роста цен за 1 кв. м объектов жилого и нежилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 года по настоящее время", - говорится в письме территориального органа ФАС в адрес одного из застройщиков.
ТАССвчера в 02:09