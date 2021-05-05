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Экономика

ФАС начала проверки застройщиков из-за роста цен на жилье

Фото: www.kremlin.ru Напомним, что о необходимости подключить Федеральную антимонопольную службу к выяснению причин существенного роста цен на жилье (за последние год-полтора) Президент России Владимир Путин заявил 8 апреля на онлайн-совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов.В источнике

С чего всё началось

ФАС потребовала от застройщиков обосновать рост цен на жилье

"В целях анализа динамики цен на рынке жилищного строительства и апартаментов, причин роста цен вашей организации необходимо в срок до 30 апреля представить обоснование причин роста цен за 1 кв. м объектов жилого и нежилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 года по настоящее время", - говорится в письме территориального органа ФАС в адрес одного из застройщиков.
ТАССвчера в 02:09

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ФАС попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье

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RuNews24.ru3 мая в 04:55

ФАС попросила застройщиков обосновать рост цен на жилье в России

Комсомольская правдавчера в 02:20

ФАС потребовала от застройщиков обосновать рост цен на жилье

ТАССвчера в 02:09

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ФАН3 мая в 09:51

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