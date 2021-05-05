"В целях анализа динамики цен на рынке жилищного строительства и апартаментов, причин роста цен вашей организации необходимо в срок до 30 апреля представить обоснование причин роста цен за 1 кв. м объектов жилого и нежилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 года по настоящее время", - говорится в письме территориального органа ФАС в адрес одного из застройщиков.

ТАСС вчера в 02:09