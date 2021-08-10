Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила группу компаний Mercury, которая управляет ЦУМом, в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Энтузиасты из Amper Software взялись за перенос сетевого шутера Team Fortress 2, вышедшего почти 14 лет назад, на движок Source 2. Команда уже состоит из более чем 20 разработчиков — от программистов и художников до дизайнеров уровней и аниматоров.
Тело молодого человека обнаружено на Принцевых островах в Турции, где ищут 20-летнего российского туриста Макара Рагина, опознание пока не проводилось, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Стамбуле.