Поклонники Team Fortress 2 взялись за перенос игры на движок Source 2

Энтузиасты из Amper Software взялись за перенос сетевого шутера Team Fortress 2, вышедшего почти 14 лет назад, на движок Source 2. Команда уже состоит из более чем 20 разработчиков — от программистов и художников до дизайнеров уровней и аниматоров.