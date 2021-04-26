МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая

Законопроект по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) в считанные дни представят президенту страны, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, текст выступления опубликован на сайте МИД.