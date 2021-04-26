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ФАС начала проверку цен на рынке недвижимости после поручения Путина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запустила проверку ценообразования на рынках недвижимости в регионах. Соответствующие поручения даны территориальным органам ФАС. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.В источнике

С чего всё началось

Как сообщает в понедельник официальный сайт
 Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 8 апреля.

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