Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже. Второй день подряд стоимость бензина Аи-95 на бирже устанавливает исторический максимум. В целом с начала июня цена бензина увеличилась на 9%.
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Почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина

RT на русском14:47

ФАС выясняет причины рекордных цен на 95-й бензин

РЕН ТВ12:26

ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

Ведомости12:37

ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Интерфакс12:31

ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

Фонтанка.Ру12:30

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Коммерсантъ13:22

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

РБК12:40
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К дебюту на международном рынке готовятся смарт-часы Xiaomi с Wear OS

Смарт-часы Mi Watch Color, представленные в КНР в начале текущего года, готовятся к международной премьере, но под другим названием.
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Авто

Новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году

Уже в самом начале 2021-го года на отечественный рынок выйдет новое поколение кросовера Hyundai Santa Fe.
Движок 16 июня в 10:53
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Игры

Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен

Газета.Ru 15:58
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Накопитель в PS5 вас разочарует

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Армия и оружие

США заявили о перехвате российских бомбардировщиков над Аляской

Командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter сообщило о перехвате российских бомбардировщиков Ту-95 в небе над Аляской.
Газета.Ru 14:47
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Армия и оружие

Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны

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Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать

Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
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Киберспорт

NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO

В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
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Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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Общество

В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов

Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
Технологии

В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков

Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
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Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ 08:56
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Общество

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
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Общество

Путин призвал не превращать экономику в инструмент конфронтации

"Недопустимо превращать экономику в инструмент давления и конфронтации", - написал он в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
РИА Новости 16:26
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости 17:00
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Энергетика

Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа

Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news 08:11
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
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Интернет

В WhatsApp появилась возможность читать чужие переписки

Руководство WhatsApp сообщило, что в том случае, если пользователю не хочется, чтобы его переписка индексировалась поисковиками, ему надо заблокировать пользователя, после чего переписка не будет появляться в выдаче поисковиков.
Srnsk вчера в 08:05
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Battlefield V запустили на встроенной карте Intel Xe с частотой 30 FPS

Игромания.ру 04:54
Авто

Продажи LADA в ЕС упали более чем в 2 раза

Европейские продажи LADA, чей уход из ЕС официально подтвердился пару недель назад, в мае снизились в 3,2 раза и составили 128 единиц.
Автоновости дня вчера в 03:44
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
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Общество

В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах

В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
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Политика

США ввели санкции против Асада и его жены

США ввели санкции против режима президента Сирии Башара Асада в рамках «Закона Цезаря», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Коммерсантъ вчера в 09:16
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
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Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Наивысший в истории человечества: Трамп обещал США рекорд по ВВП

РИА Новости Как отметил глава Белого дома Дональд Трамп, ВВП США в III квартале 2020 года достигнет самого высокого показателя в истории человечества.
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Льюис Хэмилтон лично извинился перед Хельмутом Марко

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