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ФАС начала проверку производителей яиц и куриного мяса

«ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер РФ — ред.) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», — сказали агентству в ведомстве.В источнике
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С чего всё началось

Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен производителями курятины и яиц

"Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по мониторингу цен на социально значимые товары поручил ФАС оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением", - сказал собеседник агентства.
ТАССвчера в 07:20
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ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц на соблюдение законодательства

Известиявчера в 08:38

ФАС начала проверки производителей курятины и яиц на соблюдение требований закона

ТАССвчера в 07:55

Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

Lenta.ruвчера в 07:58

ФАС проверит производителей куриного мяса и яиц

РИА Новостивчера в 07:52

Всплеск цен на курятину и яйца привлек внимание чиновников

Интерфаксвчера в 07:51

ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц

RT на русскомвчера в 07:42

ФАС проверяет обоснованность повышения цен на курятину и яйца

Коммерсантъвчера в 08:04
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Российский бизнес запросил новые меры господдержки на 100 млрд рублей

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ГлобалМСК.рувчера в 06:16