«ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер РФ — ред.) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», — сказали агентству в ведомстве.

С чего всё началось Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен производителями курятины и яиц "Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по мониторингу цен на социально значимые товары поручил ФАС оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением", - сказал собеседник агентства. ТАСС вчера в 07:20