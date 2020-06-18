Энергетика

BFM.ruBFM.ruФАС начала проверку рекордного роста биржевых цен на бензин Аи-95

Антимонопольная служба начала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95. ФАС допускает, что возможен сговор на рынке. Кроме того, служба рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на торговой площадке.
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ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Коммерсантъвчера в 13:22

ФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95

Известиявчера в 12:30

ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение топлива на бирже

Интерфаксвчера в 12:31

ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

Фонтанка.Рувчера в 12:30

ФАС проведёт проверку из-за роста биржевых цен на Аи-95

RT на русскомвчера в 12:40

ФАС выясняет причины рекордных цен на 95-й бензин

РЕН ТВвчера в 12:26

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

РБКвчера в 12:40
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:31, Ашберн
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Российская газета 05:12
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В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект

К 2030 году в России может появиться налог или лицензия на искусственный интеллект.
РБК 06:19
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Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске

Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс вчера в 07:11
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
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Происшествия

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В городе Мариинске Кемеровской области на улице скончалась пятнадцатилетняя девочка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:39
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
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Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

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Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

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Ученые Европейского университета в Петербурге заявили, что не менее 200 тысяч жителей города на Неве могли переболеть коронавирусной инфекцией.
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Матерью малышки стала Анастасия Кривошеева. Известный музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, впервые стал отцом в 38 лет.
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Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
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Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

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Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку сервиса в России.
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Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
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