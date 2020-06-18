Антимонопольная служба начала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95. ФАС допускает, что возможен сговор на рынке. Кроме того, служба рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на торговой площадке.

ФАС начала проверку рекордного роста биржевых цен на бензин Аи-95

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