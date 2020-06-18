Энергетика
BFM.ruФАС начала проверку рекордного роста биржевых цен на бензин Аи-95
Антимонопольная служба начала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95. ФАС допускает, что возможен сговор на рынке. Кроме того, служба рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на торговой площадке.
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Почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина
RT на русскомвчера в 14:47
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии
Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:10
Политика
Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Общество
Еще 90 человек за сутки заразились коронавирусом в Тульской области
Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции огласил суточную статистику по эпидемиологической обстановке в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
Политика
Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева
Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru вчера в 09:07
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Общество
Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram
Дуров отметил, что после разблокировки вырастут стабильность и скорость работы мобильных версий Telegram на территории России, а веб-ссылки на каналы и сервисы будут открываться без VPN, что приведет к росту подписчиков и пользователей.
РБК 03:08
Общество
«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы.
РБК 05:15
Экономика
Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки
Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Общество
Расследовать «дело Белгазпромбанка» поручили КГБ Белоруссии
Дальнейшее расследование "дела Белгазпромбанка", по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, поручено вести КГБ республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.
РИА Новости 05:14
Политика
Доработанный план восстановления экономики направили Путину
Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службц СК РФ.
BFM.ru 05:04
Происшествия
В Кузбассе девочка-подросток умерла на улице
В городе Мариинске Кемеровской области на улице скончалась пятнадцатилетняя девочка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 04:39
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса
Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Космос
Определена скорость собственного вращения черной дыры 4U1543-47
AstroNews.ru 16 июня в 13:57
Футбол
Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо перечислил имена четырёх лучших футболистов в истории мирового футбола.
Metaratings вчера в 16:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
В российских регионах июль может стать таким же теплым, как и июнь.
Известия 05:00
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49