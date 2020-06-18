Энергетика
BFM.ruФАС начала проверку рекордного роста биржевых цен на бензин Аи-95
Антимонопольная служба начала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95. ФАС допускает, что возможен сговор на рынке. Кроме того, служба рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на торговой площадке.
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Почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина
RT на русскомвчера в 14:47
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Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс вчера в 07:11
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Политика
Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Моссовет вчера в 03:16
Политика
Минск «поставит на место» любой банк в стране — Лукашенко
Власти Белоруссии «поставят на место» любой банк, если он будет финансировать политические кампании, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, 19 июня передает агентство Белта.
ИА Красная Весна 06:56
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили после пандемии в России
Аналогичную версию выдвинули и эксперты «Автостат», по мнению которых даже июньский рост цен — результат резкого обвала нефтяных котировок и ослабления курса рубля.
Тарантас Ньюс вчера в 09:25
Армия и оружие
В результате обстрела со стороны Украины ранен мирный житель Горловки
Очередной мирный житель ранен в поселке шахты 6/7 на северо-западе Горловки в результате обстрела со стороны украинской армии.
КП - Донецк 02:33
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Игры
Разработчики остались довольны продажами Persona 4 Golden в Steam
Ранее Persona 4 Golden заняла четвертое место в недельном топе продаж магазина Steam.
CyberSport.ru 03:50
Политика
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
Политика
Президент Азербайджана пропустит парад Победы в Москве
Ильхам Алиев не приедет в столицу России из-за карантина. Об этом сообщает пресс-служба лидера Азербайджана.
Pravda.Ru вчера в 07:59
Культура
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Здоровье
Как определить рак по запаху, рассказала врач
Запах очень индивидуален, как и отпечатки пальцев, рассказал СМИ врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева.
Evo-rus.com 04:58
Футбол
«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»
«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
RT на русском 06:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Игры
Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine
Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
REGNUM вчера в 09:17
Экономика
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости 05:34
Политика
Песков назвал печальной новостью смерть Игнатьева
Комментируя информацию о смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Это, безусловно, очень печальная новость".
Российская газета 06:42
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.
РИА Новости вчера в 21:45
Здоровье
В Петербурге от COVID-19 скончался врач больницы Святого Георгия
В Петербурге от COVID-19 умер врач Игорь Менакер (фото: больница Св. Великомученика Георгия) Instagram.com После полутора месяцев борьбы за жизнь скончался Игорь Менакер, заведующий 2-м терапевтическим отделением городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием коронавирусных больных.
REGNUM 05:51
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Армия и оружие
Китайские солдаты обстреляли индийцев
Китайские солдаты обстреляли индийцев Погибли трое индийских военнослужащих.
Экспресс газета 16 июня в 08:23
Космос
Частные инвесторы из РФ вложатся в разработку сверхлегкой ракеты
Компания частных инвесторов из России намерена создать сверхлегкую ракету-носитель.
Сделано в России 05:15
Космос
SpaceX построит плавучий космодром
SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости 17 июня в 08:32
Политика
МАГАТЭ приняло резолюцию о доступе к ядерным объектам Ирана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло резолюцию по доступу к ядерным объектам Ирана, данное решение может усугубить ситуацию.
Известия 05:42