ФАС начала расследование по требованию «Роснефти» Как стало известно “Ъ”, по инициативе «Роснефти» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в 2021 году.
НАТО придется вступать в диалог с Россией и обсуждать ее конкретные предложения, иначе Москва предпримет военные шаги, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.