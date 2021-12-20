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ФАС начала проверку роста цен на электроэнергию

ФАС начала расследование по требованию «Роснефти» Как стало известно “Ъ”, по инициативе «Роснефти» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в 2021 году.
Коммерсантъ
Причина расследования — обращение главы «Роснефти» Игоря Сечина, следует из письма заместителя главы ФАС Виталия Королева (документ от 13 декабря есть у “Ъ”).
Коммерсантъ
Аномальный рост начался в августе, когда средняя цена электроэнергии взлетела на 26% по отношению к доковидному 2019 году.
Коммерсантъ
Одна из причин роста цен, по мнению «Роснефти»,— «возросшие заявки производителей энергии» на торгах РСВ, следует из письма ФАС.
Коммерсантъ

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ФАС проводит проверку из-за роста цен на электричество в российских регионах
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