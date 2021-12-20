ФАС начала расследование по требованию «Роснефти» Как стало известно “Ъ”, по инициативе «Роснефти» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в 2021 году.