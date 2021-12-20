Будьте в Плюсе

ФАС начала проверку роста цен на электроэнергию

ФАС начала расследование по требованию «Роснефти» Как стало известно “Ъ”, по инициативе «Роснефти» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в 2021 году.
Коммерсантъ
ФАС попросила «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании РФ) и «Совет рынка» (регулятор энергорынков) объяснить скачки на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2021 году, рассказали источники “Ъ” в отрасли и подтвердили в ФАС.
Коммерсантъ
Причина расследования — обращение главы «Роснефти» Игоря Сечина, следует из письма заместителя главы ФАС Виталия Королева (документ от 13 декабря есть у “Ъ”).
Коммерсантъ
В нефтекомпании считают, что причиной могли стать увеличившиеся ценовые заявки электростанций на торгах на рынке на сутки вперед.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ФАС проверит аномальный рост цен на электричество
Компания00:29
ФАС начала расследование по требованию «Роснефти»
Коммерсантъ16:59
Самое цитируемое
ФАС по инициативе Сечина начала проверку роста цен на электроэнергию
News.ru02:38
ФАС начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию
Комсомольская правда02:00
ФАС проверит цены на электричество
Секрет фирмы00:53
ФАС начала проверку роста цен на электроэнергию
REGNUM02:40
ФАС проверит аномальный рост цен на электричество
URA.Ru23:23

Интересное

Ведущий FOX News: армии США нужны мужчины, желающие сесть на трон из китайских черепов

Отвечая на вопрос Карлсона о состоянии американской армии, Келли заявил, что США не нужны вооруженные силы, «дружелюбные к женщинам и геям».
Lenta.ru01:41

Мэр Нью-Йорка попросил Байдена о помощи из-за роста заболеваемости COVID-19

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обратился в воскресенье к президенту США Джо Байдену с призывом об оказании срочной помощи мегаполису в связи с резким ростом там заболеваемости COVID-19.
ТАСС01:53

FDA заявило, что маргарин безопаснее сливочного масла

Маргарин является более здоровым продуктом питания, чем сливочное масло, так как у него натуральный состав, пояснили в Федеральном управлении США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA).
ФАНвчера в 08:50

Американцы узнали, когда смогут купить УАЗ «Патриот»

На ноябрьском автосалоне в Лос-Анджелесе компания Bremach, ставшая официальным импортёром автомобилей УАЗ в США, представила модель 4х4 SUV - наш "Патриот" с другими шильдиками.
Российская газета03:04

Снижение объема выхлопных газов в США привело к снижению смертности жителей

Исследование показало, что тысячи жизней людей и сотни миллиардов долларов удалось сохранить в США благодаря сокращению выбросов выхлопных газов транспортных средств.
МедиаПоток02:41

Рэпера Drakeo зарезали перед выступлением на фестивале в США

Известного рэпера Drakeo зарезали перед выступлением на фестивале Once Upon a Time в Лос-Анджелесе в США.
РЕН ТВвчера в 12:10

Кабмин Израиля утвердил запрет на посещение гражданами США, Турции, ФРГ и еще семи стран

Правительство Израиля утвердило в понедельник запрет на посещение гражданами еврейского государства из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии.
ТАСС03:23

Москалькова поддержала законопроект об ужесточении ответственности за пытки в колониях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала внесённый в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности для представителей власти за пытки.
RT на русском03:00

Инфекционист Фаучи спрогнозировал сложные для США недели из-за омикрон-штамма COVID-19

США ожидает подъем уровня заболеваемости коронавирусной инфекции в ближайшее время, заявил главный американский инфекционист Энтони Фаучи.
ФАНвчера в 12:19