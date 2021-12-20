ФАС начала расследование по требованию «Роснефти» Как стало известно “Ъ”, по инициативе «Роснефти» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в 2021 году.
ФАС попросила «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании РФ) и «Совет рынка» (регулятор энергорынков) объяснить скачки на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2021 году, рассказали источники “Ъ” в отрасли и подтвердили в ФАС.
Маргарин является более здоровым продуктом питания, чем сливочное масло, так как у него натуральный состав, пояснили в Федеральном управлении США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA).
Правительство Израиля утвердило в понедельник запрет на посещение гражданами еврейского государства из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии.