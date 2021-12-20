Будьте в Плюсе

ФАС начала проверку роста оптовых цен на электроэнергию

ФАС начала расследование по требованию «Роснефти» Как стало известно “Ъ”, по инициативе «Роснефти» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в 2021 году.
Коммерсантъ
Причина расследования — обращение главы «Роснефти» Игоря Сечина, следует из письма заместителя главы ФАС Виталия Королева (документ от 13 декабря есть у “Ъ”).
Коммерсантъ
Одна из причин роста цен, по мнению «Роснефти»,— «возросшие заявки производителей энергии» на торгах РСВ, следует из письма ФАС.
Коммерсантъ
В Минэнерго заявили, что динамика цен на рынке электроэнергии объясняется "схемно-режимными физическими процессами, конкурентными заявками производителей и принятыми решениями правительства".
РИА Новости

Подробнее о событии

ФАС начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию
Комсомольская правда02:00
ФАС начала расследование по требованию «Роснефти»
Коммерсантъ16:59
Самое цитируемое
ФАС по жалобе «Роснефти» проверит повышение цен на электроэнергию на Урале
Правда УрФО01:12
ФАС проверит аномальный рост цен на электричество
URA.Ru23:23
ФАС проверит цены на электричество
Секрет фирмы00:53
ФАС проверит аномальный рост цен на электричество
Компания00:29
ФАС начала проверку роста оптовых цен на электроэнергию
ИА Красная Весна00:59

Интересное

Вирусолог Альтштейн: смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения

Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения, заявил в беседе с "Ura.ru" вирусолог Анатолий Альтштейн.
РИА Новости22:08

Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики

В октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 г. Достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 г. Частично эти четыре вида рисков отражены в прогнозе Всемирного банка.
Ведомостивчера в 15:46

СК озвучил версии гибели депутата гордумы Магадана Крамаренко

В СУ Следственного комитета России по Магаданской области рассматривают стандартный набор версий гибели депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко, которого обнаружили мертвым в его офисе на Камчатке.
Известия21:59

CNN: Байден поручил команде предотвратить вторжение России на Украину за четыре недели

Президент США Джо Байден заявил, что у его администрации есть «окно в четыре недели», чтобы предотвратить вторжение России на Украину.
Lenta.ruвчера в 15:05

«Известия»: сотрудники ВЦНСП выявили в России более 40 тысяч зданий, подлежащих сносу

По данным издания, в специальный реестр уже внесено свыше 40 тысяч объектов, подлежащих сносу.
Lenta.ru18:00

Repsol продает оставшиеся в РФ активы «Газпром нефти»

Компания продаст свои доли в нефтяных активах «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео» российскому партнеру — «Газпром нефти».
Коммерсантъ16:59

Экс-посол США Пайфер указал на «неприемлемость» предложений РФ по гарантиям безопасности

Профессор Стэнфордского университета, старший эксперт Брукингского института, экс-директор по России и Восточной Европе в американском Совбезе Стивен Пайфер прокомментировал предложение МИД РФ.
ФАН01:25

Новый этап денежных выплат гражданам в РФ от ПФР начнется 20 декабря 2021 года

Деньги от ПФР станут приходить гражданам в РФ уже с понедельника, 20 декабря.
Уфимские Заметкивчера в 12:46

В Челябинске назначили нового ответственного за дорожное хозяйство

Новым замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту стал Андрей Ксензов. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
REGNUM00:11

В России в 2022 году увеличится возраст выхода на пенсию

По словам специалиста, в будущем году женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 56,5 лет при условии, что они появились на свет во второй половине 1965 года, а мужчины - в 61,5 лет и родились во второй половине 1960 года.
Актуальные Новости00:39