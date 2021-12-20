ФАС начала расследование по требованию «Роснефти» Как стало известно “Ъ”, по инициативе «Роснефти» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в 2021 году.
В октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 г. Достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 г. Частично эти четыре вида рисков отражены в прогнозе Всемирного банка.
В СУ Следственного комитета России по Магаданской области рассматривают стандартный набор версий гибели депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко, которого обнаружили мертвым в его офисе на Камчатке.
По словам специалиста, в будущем году женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 56,5 лет при условии, что они появились на свет во второй половине 1965 года, а мужчины - в 61,5 лет и родились во второй половине 1960 года.