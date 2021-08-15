Будьте в Плюсе

ФАС начала проверять цены на продукты у крупнейших ретейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит").
Российская газета
ФАС объявила о начале картельных проверок крупных торговых сетей.
СОВА
Поводом для масштабной операции стали многочисленные жалобы покупателей по поводу завышения цен на социально значимые товары.
Царьград
Если факт антиконкурентного сговора подтвердится, компаниям грозит оборотный штраф до 15% от годовой выручки.
Российская газета

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ФАС начала проверять цены на продукты у крупнейших ретейлеров
Российская газетавчера в 11:50
ФАС начала проверять ценообразование на продукты в крупнейших сетях
Национальное Аграрное Агентство01:44
Антикартельные проверки пройдут в крупных торговых сетях России
ИА Удмуртиявчера в 13:04
ФАС проводит проверку цен на продукты у крупнейших ретейлеров
RuNews24.ru02:09
Высокие цены в «Магните» и «Ленте» проверит антимонопольная служба
Сиб.фмвчера в 02:10
Новости на «России 24». ФАС заподозрила крупнейшие торговые сети в сговоре
Smotrim.ru14 августа в 01:29
ФАС проверяет крупнейших ритейлеров из роста цен на продукты
Мойка7813 августа в 06:36

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