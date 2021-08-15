Дзюба не вызван в сборную России по футболу на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не стал вызывать нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией, Кипром и Мальтой.