Посол РФ заявил, что ситуация в Кабуле при талибах лучше, чем при правительстве Гани

Ситуация в Кабуле в первые дни прихода талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) стала лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани.