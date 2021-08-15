Российская газетаФАС начала проверять цены на продукты у крупнейших ретейлеровФедеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит").Российская газетаФедеральная антимонопольная служба сообщила о начале антикартельных проверок крупнейших российских торговых сетей.Тульские новостиПоводом для масштабной операции стали многочисленные жалобы покупателей по поводу завышения цен на социально значимые товары.ЦарьградЕсли факт антиконкурентного сговора подтвердится, компаниям грозит оборотный штраф до 15% от годовой выручки.Российская газетаЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаСиб.фмГЛАС.RUКрасноярский рабочийНациональное Аграрное АгентствоНовые Известия86.ruИА УдмуртияЦарьградБел.РуПодробнее о событииФАС начала проверять цены на продукты у крупнейших ретейлеровРоссийская газетавчера в 11:50ФАС начала проверять ценообразование на продукты в крупнейших сетяхНациональное Аграрное Агентство01:44Антикартельные проверки пройдут в крупных торговых сетях РоссииИА Удмуртиявчера в 13:04Мишустин дал команду ФАС: Началась масштабная проверка торговых сетейЦарьград11:17Высокие цены в «Магните» и «Ленте» проверит антимонопольная службаСиб.фмвчера в 02:10Новости на «России 24». ФАС заподозрила крупнейшие торговые сети в сговореSmotrim.ru14 августа в 01:29ФАС проверяет крупнейших ритейлеров из роста цен на продуктыМойка7813 августа в 06:36Показать ещёОценитьПоделиться