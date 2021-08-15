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ФАС начала проверять цены на продукты у крупнейших ретейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит").
Российская газета
Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале антикартельных проверок крупнейших российских торговых сетей.
Тульские новости
Поводом для масштабной операции стали многочисленные жалобы покупателей по поводу завышения цен на социально значимые товары.
Царьград
Если факт антиконкурентного сговора подтвердится, компаниям грозит оборотный штраф до 15% от годовой выручки.
Российская газета

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ФАС начала проверять цены на продукты у крупнейших ретейлеров
Российская газетавчера в 11:50
ФАС начала проверять ценообразование на продукты в крупнейших сетях
Национальное Аграрное Агентство01:44
Антикартельные проверки пройдут в крупных торговых сетях России
ИА Удмуртиявчера в 13:04
Мишустин дал команду ФАС: Началась масштабная проверка торговых сетей
Царьград11:17
Высокие цены в «Магните» и «Ленте» проверит антимонопольная служба
Сиб.фмвчера в 02:10
Новости на «России 24». ФАС заподозрила крупнейшие торговые сети в сговоре
Smotrim.ru14 августа в 01:29
ФАС проверяет крупнейших ритейлеров из роста цен на продукты
Мойка7813 августа в 06:36

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