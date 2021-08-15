Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что у российской стороны есть запасной план по ситуации в Афганистане, но она "не спешит бросаться из стороны в сторону" и работает по плану А. Об этом дипломат заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
В уже добавленное время «Зенит» усилиями вышедших на замены Артема Дзюбы и Андрея Мостового пытался вырвать победу, но изменить счет не смог – 1:1. Петербургская команда, набрав 10 очков, сохранила лидерство, но ее может обойти «Рубин», который сегодня вечером принимает в Казани «Крылья Советов».
Преображенский районный суд Москвы в понедельник признал виновной пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года.