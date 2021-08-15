В МИД России сообщили о наличии плана Б по Афганистану

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что у российской стороны есть запасной план по ситуации в Афганистане, но она "не спешит бросаться из стороны в сторону" и работает по плану А. Об этом дипломат заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".