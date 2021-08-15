Будьте в Плюсе

ФАС начала проверять цены на продукты у крупнейших ретейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит").
Российская газета
Причиной для проверки стали жалобы граждан, уточнили в ФАС.
Вестирама.ру
Если факт антиконкурентного сговора подтвердится, компаниям грозит оборотный штраф до 15% от годовой выручки.
Российская газета
Антимонопольщики получили доступ к документам только после того, как составили протокол о препятствовании проверке.
Российская газета

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ФАС проводит проверку цен на продукты у крупнейших ретейлеров
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