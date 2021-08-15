Причиной стали жалобы граждан. Кроме того, ФАС намерена предотвратить необоснованное повышение цен социально значимых товаров. Если факт антиконкурентного сговора подтвердится, компаниям грозит оборотный штраф до 15% от годовой выручки.В источнике
С чего всё началось
Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
Раньше кредит по сниженным ставкам можно было получить под 6,5% годовых, теперь для всех регионов ставка повышена до 7%. Снизился и максимальный размер кредита, который можно получить под низкий процент по программе господдержки 2020 года.