«Росатом» получит из ФНБ и бюджета 80 млрд руб. на развитие малых АЭС

По данным "Ъ", в 2021 и 2022 годах на программу будет заложено по 5 млрд руб. в год, а на 2023 и 2024 годы — по 7 млрд руб. В "Росатоме" не подтвердили и не опровергли информацию.