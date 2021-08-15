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ФАС начала проверять цены на продукты у крупнейших ретейлеров

Причиной стали жалобы граждан. Кроме того, ФАС намерена предотвратить необоснованное повышение цен социально значимых товаров. Если факт антиконкурентного сговора подтвердится, компаниям грозит оборотный штраф до 15% от годовой выручки.В источнике

С чего всё началось

Проверки проходят в связи с поступающими обращениями с информацией о росте цен в федеральных сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, уточняет
 ФАС.

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ФАС проводит проверку цен на продукты у крупнейших ретейлеров
RuNews24.ru02:09
ФАС начала проверять цены на продукты у крупнейших ретейлеров
Российская газетавчера в 11:50
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен
РИА Новости13 августа в 05:22
«Магнит» сообщил, что предоставляет ФАС всю необходимую информацию в рамках проверки
ТАСС13 августа в 09:25
ФАС вышла за продуктами
Коммерсантъ13 августа в 07:15
ФАС проведет внеплановые выездные проверки Х5 Group, «Ленты» и «Магнита»
Finam.Ru13 августа в 05:46
«Магнит» сообщил об активном сотрудничестве с представителями ФАС в ходе проверки
Lenta.ru13 августа в 11:05

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