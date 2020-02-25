Общество

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование рекламы противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что препарат эффективен даже против коронавируса. Об этом 25 февраля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против фармацевтической компании «Отисифарм» из-за рекламы на радио, в которой утверждалось, что препарат «Арбидол» «активен даже против коронавируса», определение
 опубликовано на сайте ведомства.
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ФАС проверит «Арбидол» после рекламы о лечении коронавируса

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