Общество
ИзвестияФАС начала расследование из-за рекламы «Арбидола»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование рекламы противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что препарат эффективен даже против коронавируса. Об этом 25 февраля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против фармацевтической компании «Отисифарм» из-за рекламы на радио, в которой утверждалось, что препарат «Арбидол» «активен даже против коронавируса», определение опубликовано на сайте ведомства.Ведомости11:04
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Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57
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Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
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Стерлинг высказался о проблеме расизма в футболе
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал проблему расизма в футболе.
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Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
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Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.