с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование рекламы противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что препарат эффективен даже против коронавируса. Об этом 25 февраля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Политика США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских «США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.

Гаджеты Realme анонсировала смартфон на флагманском чипе Snapdragon 865 Смартфон является первым флагманом в ассортименте компании, поддерживающим сети связи пятого поколения — это, наряду с максимальной на данной момент среди Android-устройств производительностью, обеспечивает система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 865.

Политика В Конституцию предложили внести запрет на отчуждение территории России Рабочая группа по изменениям в Конституции предложила внести в основной закон запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям.

Экономика Электросети на Сахалине модернизируют за счет повышения тарифа Оставшиеся 10 млрд рублей на реализацию программы замены ветхих сетей предлагается привлечь за счет увеличения тарифа на электроэнергию.

Религия Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.

Экономика В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Политика Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.

Здоровье Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.

Общество За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1» Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Экономика Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Общество Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.

Спорт Член МОК не исключил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд не исключил возможности отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в случае, если власти Японии не смогут контролировать ситуацию с коронавирусом.

Общество Гости отеля на Тенерифе, где выявили коронавирус, изолированы Власти Испании подтвердили, что постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары) изолировали до того, как станут известны результаты повторного теста на коронавирус у прибывшего из Италии туриста, сообщила официальный представитель испанского правительства Мария Хесус Монтеро в ходе пресс-конференции.