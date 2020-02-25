Общество

ИзвестияИзвестияФАС начала расследование из-за рекламы «Арбидола»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала расследование рекламы противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что препарат эффективен даже против коронавируса. Об этом 25 февраля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против фармацевтической компании «Отисифарм» из-за рекламы на радио, в которой утверждалось, что препарат «Арбидол» «активен даже против коронавируса», определение
 опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости11:04

Подробнее о событии

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» из-за рекламы про коронавирус

ПРАЙМ09:21

ФАС завела дело против производителя «Арбидола» из-за рекламы с коронавирусом

Ведомости11:04

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» из-за рекламы про коронавирус

ТАСС10:31

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Вести.Ru09:39

ФАС проверит «Арбидол» после рекламы о лечении коронавируса

РБК11:19

Производитель «Арбидола» предоставил ФАС ответ по коронавирусу

РИА Новости08:36

ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»

Коммерсантъ06:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:27, Ашберн
Политика

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

Известия 07:22
Политика

Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута

«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 21:44
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Известия 11:22
Общество

В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами

Занятия во всех школах Улан-Удэ приостановлены после поступивших сообщений "об угрозе жизни детей", школьников эвакуируют, сообщает мэрия города.
РИА Новости 21:52
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Политика

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
РИА Новости 17:36
Происшествия

В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

ТАСС 02:22
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru 15:56
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка

Газета.Ru 22:13
Политика

РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Известия 18:33
Происшествия

Двоих детей унесло в море во время шторма в Сочи

РБК 15:05
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM 13:19
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Происшествия

В Приморье рассказали об эвакуированных с Diamond Princess россиянах

РИА Новости 01:50
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
РБК 02:14
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:59
Шоу-бизнес

Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Актуальные Новости 00:31
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Российская газета 12:31
Политика

США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
REGNUM 14:07
Общество

На Канарах изолирован отель, где у постояльца нашли коронавирус

Не менее тысячи постояльцев отеля на Канарских островах поместили на карантин после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.
Аргументы и Факты 05:58
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

Актриса Агата Муцениеце сообщила о разводе со своим супругом – звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.
Слово и Дело вчера в 03:36
Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
ГЛАС.RU 17:06
Хоккей

«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Панарин отметился голом

Спорт-Экспресс 21:35
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru вчера в 16:00
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия 10:01
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Вести.Ru 02:35
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное