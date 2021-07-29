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ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за цен на топливо

Собеседники агентства сообщили, что ведомство готовится посетить и другие независимые трейдерские компании.
Коммерсантъ
Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы ФАС по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты.
Агентство нефтегазовой информации
Тогда указывалось, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", "Татнефть", ООО "Газпром активы СПГ", ООО "Сокар Энергоресурс" и ННК.
РИА Новости
Биржевые цены на бензин в течение июля многократно достигали максимумов, однако затем перешли к снижению.
РИА Новости

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ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за цен на топливо

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