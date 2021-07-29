Маркетплейс Wildberries в 1 полугодии 2021 года увеличил оборот на 70%

В 1 полугодии 2021 года оборот Wildberries вырос на 70% год к году до 303 млрд рублей (оборот компании от продаж товаров и услуг покупателям и продавцам, с учетом возвратов), рост продаж товаров в штуках составил 82%.