Тогда указывалось, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", "Татнефть", ООО "Газпром активы СПГ", ООО "Сокар Энергоресурс" и ННК.
«Мьянма становится суперраспространителем COVID-19 со всеми этими очень опасными вариантами — «дельтой» и другими формами этой болезни, которые крайне опасны и смертоносны», — отметил Эндрюс в интервью газете The Guardian.
В 1 полугодии 2021 года оборот Wildberries вырос на 70% год к году до 303 млрд рублей (оборот компании от продаж товаров и услуг покупателям и продавцам, с учетом возвратов), рост продаж товаров в штуках составил 82%.