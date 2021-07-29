По словам собеседников агентства, ФАС "собирает информацию в поисках причин, почему растут цены на бирже" и, возможно, "ищет признаки нарушения антикартельного законодательства". В пресс-службе ФАС "Интерфаксу" подтвердили, что ведомство проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров.

Интерфакс 04:41