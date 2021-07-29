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ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за цен на топливо

По данным источников «Интерфакса», 28 июля представители ФАС посетили офисы трейдерских компаний ООО «Петролеум трейдинг», АО «Солид товарные рынки» и АО «Уфаойл» с целью выемки информации о торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Коммерсантъ
Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы ФАС по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты.
Агентство нефтегазовой информации
Последний рекорд был достигнут 22 июля - 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.
РИА Новости
Биржевые цены на бензин в течение июля многократно достигали максимумов, однако затем перешли к снижению.
РИА Новости

С чего всё началось

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

По словам собеседников агентства, ФАС "собирает информацию в поисках причин, почему растут цены на бирже" и, возможно, "ищет признаки нарушения антикартельного законодательства". В пресс-службе ФАС "Интерфаксу" подтвердили, что ведомство проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров.
Интерфакс04:41

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ФАС начала внеплановые проверки трейдеров из-за роста цен на топливо

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