По данным источников «Интерфакса», 28 июля представители ФАС посетили офисы трейдерских компаний ООО «Петролеум трейдинг», АО «Солид товарные рынки» и АО «Уфаойл» с целью выемки информации о торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
По словам собеседников агентства, ФАС "собирает информацию в поисках причин, почему растут цены на бирже" и, возможно, "ищет признаки нарушения антикартельного законодательства". В пресс-службе ФАС "Интерфаксу" подтвердили, что ведомство проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров.
Российские рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном турнире Олимпиады и принесли сборной России восьмое золото на Играх в Токио.