Мерфи уточнил свои слова о подозрении в допинге среди участников золотого заплыва Рылова

Американский пловец Райан Мерфи сразу после заплыва на дистанции 200 метров на спине на Играх в Токио, в котором победу одержал россиянин Евгений Рылов, выразил сомнение в «чистоте» от допинга своих соперников.