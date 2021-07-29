По данным источников «Интерфакса», 28 июля представители ФАС посетили офисы трейдерских компаний ООО «Петролеум трейдинг», АО «Солид товарные рынки» и АО «Уфаойл» с целью выемки информации о торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Американский пловец Райан Мерфи сразу после заплыва на дистанции 200 метров на спине на Играх в Токио, в котором победу одержал россиянин Евгений Рылов, выразил сомнение в «чистоте» от допинга своих соперников.
Рапиристки сборной России Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина в невероятном, богатом на события и полном драматизме командном первенстве вырвали золото Олимпийских игр в Токио.