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ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за цен на топливо

По данным источников «Интерфакса», 28 июля представители ФАС посетили офисы трейдерских компаний ООО «Петролеум трейдинг», АО «Солид товарные рынки» и АО «Уфаойл» с целью выемки информации о торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Коммерсантъ
Мероприятия стали продолжением работы ФАС по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты.
Взгляд.ру
В рамках торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин начали падать после рекордного роста.
Lenta.ru
Минэнерго заявило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены на бензин.
Интерфакс

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