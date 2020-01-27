Энергетика

Политика СегодняПолитика СегодняФАС надеется на скорое решение Белоруссии о тарифах на транзит нефти

В ФАС рассчитывают на принятие белорусскими коллегами решения в ближайшее время. На сегодняшний день страны еще не договорились обо всех условиях транзита нефти: Минск не устраивает предлагаемая Москвой цена.
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ФАС надеется на скорое принятие решения по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

ТАСС08:07

В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией по транзиту нефти

RT на русском08:31

ФАС заявила о продолжении переговоров с Минском по тарифу на транзит нефти

Известия08:41

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Коммерсантъ09:48

В ФАС рассказали о переговорах по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

News.ru09:07

ФАС анонсировала скорое решение по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

Взгляд.ру08:24

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать тариф на транзит нефти

ПРАЙМ08:18
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Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

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Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

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Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

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