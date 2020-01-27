Энергетика
Политика СегодняФАС надеется на скорое решение Белоруссии о тарифах на транзит нефти
В ФАС рассчитывают на принятие белорусскими коллегами решения в ближайшее время. На сегодняшний день страны еще не договорились обо всех условиях транзита нефти: Минск не устраивает предлагаемая Москвой цена.
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Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Здоровье
Диетолог Фуэнте перечислила продукты, замедляющие старение
Диетолог Елена Де ла Фуэнте рассказала, какие продукты следует включить в свое меню, чтобы продлить молодость.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Происшествия
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Общество
Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет
В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Здоровье
В Китае назвали сроки лечения от коронавируса
Лечение заболевших коронавирусом должно занять от одной до двух недель в зависимости от тяжести пневмонии, сообщает член экспертной группы Ли Синван.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Общество
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Общество
По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек
В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.
Футбол
«Арсенал» ищет вратаря на замену травмированному Шамову. Есть кандидат
Два вратаря мало, будем искать того, кто был бы конкурентоспособен. У меня во всех командах было три вратаря, это резонно.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Политика
Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора Первого канала Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики российского кабмина.
Хоккей
В состав сборной России вошли семь хоккеистов с МЧМ
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на финский этап Еврохоккейтура. Матчи пройдут с 6 по 9 февраля.
Экономика
Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Общество
Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений
Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.
Шоу-бизнес
Певица Ирина Отиева ушла в депрессию и стала пить
Мать певицы рассказала, что Ирина постоянно пребывает в депрессии, ни с кем не общается.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Гаджеты
Четыре модели Honor и Huawei обновлены до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Общество
Хайди Клум вышла в свет в пикантном наряде
Для выхода в свет супермодель выбрала весьма откровенный наряд – полупрозрачное платье, расшитое стеклярусом, с высоким разрезом на подоле и глубоким декольте.
Экономика
Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам
Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.