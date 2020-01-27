Энергетика

Политика СегодняПолитика СегодняФАС надеется на скорое решение Белоруссии о тарифах на транзит нефти

В ФАС рассчитывают на принятие белорусскими коллегами решения в ближайшее время. На сегодняшний день страны еще не договорились обо всех условиях транзита нефти: Минск не устраивает предлагаемая Москвой цена.
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ФАС надеется на скорое принятие решения по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

ТАССвчера в 08:07

В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией по транзиту нефти

RT на русскомвчера в 08:31

ФАС заявила о продолжении переговоров с Минском по тарифу на транзит нефти

Известиявчера в 08:41

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Коммерсантъвчера в 09:48

В ФАС рассказали о переговорах по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

News.ruвчера в 09:07

ФАС анонсировала скорое решение по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

Взгляд.рувчера в 08:24

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать тариф на транзит нефти

ПРАЙМвчера в 08:18
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