Энергетика

Политика СегодняПолитика СегодняФАС надеется на скорое решение Белоруссии о тарифах на транзит нефти

В ФАС рассчитывают на принятие белорусскими коллегами решения в ближайшее время. На сегодняшний день страны еще не договорились обо всех условиях транзита нефти: Минск не устраивает предлагаемая Москвой цена.
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с чего всё началось

В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией о тарифе на транзит нефти

В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января.
РИА Новости08:36

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ФАС надеется на скорое принятие решения по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

ТАСС08:07

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RT на русском08:31

ФАС заявила о продолжении переговоров с Минском по тарифу на транзит нефти

Известия08:41

ФАС: стоимость транзита нефти через Белоруссию может вырасти на 6%

Коммерсантъ09:48

В ФАС рассказали о переговорах по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

News.ru09:07

ФАС анонсировала скорое решение по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

Взгляд.ру08:24

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать тариф на транзит нефти

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