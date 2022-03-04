РБКФАС напомнила о недопустимости создания искусственного дефицита сахараСоздание искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышенных цен недопустимо, заявила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС).РБКПо данным ФАС, на данный момент запасов сахара достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, риски дефицита отсутствуют.РБКПоводом послужили многочисленные обращения о росте отпускных цен на сахар.Octagon.MediaПоследние данные о росте цен Росстат приводил за неделю с 19 по 25 февраля 2022 года, тогда сахар подорожал на 0,4%, почти вровень с общей инфляцией, которая составила 0,45%.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаGazeta.SPbREGNUMПодробнее о событииФАС напомнила о недопустимости создания искусственного дефицита сахараРБКвчера в 15:59ФАС указала производителям сахара на недопустимость искусственного дефицитаLife.ruвчера в 15:28ФАС России обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на рынке сахараГлас Народавчера в 13:34ФАС предостерегла сахарные заводы от создания искусственного дефицитаREGNUMвчера в 13:59ФАС предупредила производителей сахара о недопустимости искусственного дефицитаИнтерфаксвчера в 13:50ФАС предупредила производителей сахара об ответственном ценообразованииРоссийская газетавчера в 13:38ФАС предупредила о недопустимости создания искусственного дефицита сахараТАССвчера в 14:14Показать ещёОценить70Поделиться