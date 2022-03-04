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ФАС напомнила о недопустимости создания искусственного дефицита сахара

Создание искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышенных цен недопустимо, заявила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС).
РБК
По данным ФАС, на данный момент запасов сахара достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, риски дефицита отсутствуют.
РБК
Поводом послужили многочисленные обращения о росте отпускных цен на сахар.
Octagon.Media
Последние данные о росте цен Росстат приводил за неделю с 19 по 25 февраля 2022 года, тогда сахар подорожал на 0,4%, почти вровень с общей инфляцией, которая составила 0,45%.
Интерфакс

Подробнее о событии

ФАС напомнила о недопустимости создания искусственного дефицита сахара
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