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RT на русском

ФАС направила отелям на курортах России запросы о ценах на услуги

ФАС не нашла картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении цен на размещение в отелях Крыма и Краснодарского края.
Вести.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении ведомства.
РБК
ФАС сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018 - 2021 годы.
ТАСС
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении
 ведомства.

Подробнее о событии

Отели пустили волну

Российская газета15:54

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Более 40 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами из Турции и Танзании

"За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров", - сказали в ведомстве.
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