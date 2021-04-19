Более 40 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами из Турции и Танзании

"За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров", - сказали в ведомстве.