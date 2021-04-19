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RT на русском

ФАС направила отелям на курортах России запросы о ценах на услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила объектам размещения на курортах России запросы о стоимости услуг для сравнения динамики роста цен в 2018—2021 годах.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении
 ведомства.

Подробнее о событии

Отели пустили волну

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ФАС проверит обоснованность роста цен на курортах России

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ТАССвчера в 08:41

ФАС России направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России

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