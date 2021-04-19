МИД заявил об имуществе Чехии после идеи отнять землю посольства в Праге

В Праге заявили, что «сотрудники ГРУ» могут быть причастны к организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, где в результате погибли два человека.