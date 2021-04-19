ФАС направила отелям на курортах России запросы о ценах на услуги
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила объектам размещения на курортах России запросы о стоимости услуг для сравнения динамики роста цен в 2018—2021 годах.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в отели и гостиницы российских курортов с целью установить, обоснован ли рост цен на проживание, говорится в сообщении
ведомства.
Подробнее о событии
ФАС России направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России
Глас Народавчера в 09:20
ФАС предложила открыть для россиян туристические страны с низким уровнем заболеваемости COVID-19
Накануне.Ruвчера в 09:10