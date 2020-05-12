Общество

РБКРБКФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»

2 фото
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о размещении на сайте банка информации об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Реклама кредитной карты Альфа-банка вводила потребителей в заблуждение

Adindex.ru10:02

ФАС увидела признаки недобросовестной конкуренции в действиях Альфа-банка

Коммерсантъ09:35

ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»

РБК09:38

«Альфа-банк» заподозрили в обмане потребителей при выдаче кредитов

НТВ09:43

ФАС увидела признаки недобросовестной конкуренции в действиях Альфа-банка

ТАСС08:55

ФАС вскрыла обман с кредитной картой «Альфа-Банка»

SM News08:53

ФАС предупредила Альфа-банк о признаках недобросовестной конкуренции в его действиях

РАПСИ08:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
159
Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

Российская газета 08:57
131
Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
1,2K
Политика

Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактировал с Владимиром Путиным лично более месяца назад.
RT на русском 08:49
1
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
958
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
172
Происшествия

Калининградка надругалась над 24-летней девушкой

26-летняя жительница Калининграда обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера*.
Русский Запад 09:10
2
Общество

ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
Бердск онлайн 06:43
2
Общество

Умер писатель и публицист Константин Крылов

Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
102
Здоровье

Смертность от болезней органов дыхания в России не выросла — Минздрав

Рост смертности от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний в первом квартале 2020 года не наблюдается, несмотря на наличие пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава России.12 мая.
ИА Красная Весна 09:06
2
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
778
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,7K
Фигурное катание

Фигуристка Петросян опровергла уход из группы Тутберидзе

Pravda.Ru 09:58
Фигурное катание

Арутюнян высказался о минусах в технике Трусовой

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о минусах в технике катания Александры Трусовой, которые ей приписывают многие эксперты.
RT на русском 09:08
Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
8
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
1,5K
Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
2K
Шоу-бизнес

Наталья Андреевна из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Наталья Андреевна из шоу Comedy Woman сообщила подписчикам в Instagram радостную новость о пополнении в семье.
Актуальные Новости 03:51
1
Происшествия

Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей

В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
1K
Шоу-бизнес

Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната

Американская певица Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната.
Lenta.ru 09:50
Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
4K
Авто

Флагманский кроссовер Hongqi замечен без маскировки

Шоу-кар E115 раскрылся без интерьера, а архитектура серийного салона повторяет седан Hongqi H9, хотя и не во всём.
Драйв 04:59
Гаджеты

Смартфон Honor V10 наконец обновили до EMUI 10

Новинка 2017 года, популярный смартфон Honor V10, наконец получил стабильную версию обновления до фирменной оболочки EMUI 10.
Goroday.ru вчера в 03:34
Происшествия

В Тверской области экс-директор больше года уходил от налогов

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора, который больше года не платил государству налоги.
Московский Комсомолец 08:01
Общество

В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая

В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
84
Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
38
Здоровье

В Саратовской области от коронавируса скончались 6 человек

В Саратовской области коронавирус стал причиной смерти еще одного человека.
Регион 64 05:54
3
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
79
Авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11
2
Авто

Toyota привезет в Россию новый кроссовер Highlander

Японская компания Toyota летом 2020 года представит на российском рынке семиместный кроссовер Highlander нового поколения.
Известия 02:32
27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное