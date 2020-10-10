Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты работает над проектом о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет включительно в связи с тем, что после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.