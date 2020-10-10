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РБК
РБК

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает временно ввести государственное регулирование доставки сжиженного газа в баллонах в жилые дома, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанного ведомством.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

ФАС предложила вновь регулировать доставку газа после того, как в службу поступили обращения о том, что в некоторых регионах цены на сжиженный газ в баллонах с учетом доставки выросли на 40–50%, говорится в пояснительной записке.
РБКвчера в 03:01
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Экономика сегодня

Назван способ избежать роста цен на газовые баллоны в России

Экономика сегоднявчера в 04:34
Компания

ФАС предложила государству регулировать цены на доставку газа в баллонах

Компаниявчера в 05:56
Народные новости

Антимонопольная служба предлагает стабилизировать цену на газ в баллонах

Народные новостивчера в 05:00
ТАСС

ФАС разработала проект стабилизации цен на газ в баллонах

ТАССвчера в 12:39
ГЛАС.RU

ФАС предложила новый способ избежать роста цен на газ в баллонах

ГЛАС.RUвчера в 03:43
Аргументы недели

ФАС предложила способ, как можно не поднимать цены на газ в баллонах для россиян

Аргументы неделивчера в 03:41
РБК

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

РБКвчера в 03:01

Под Рязанью потушили пожары, начавшиеся после взрывов на арсенале

Пожары в населенных пунктах Рязанской области, которые произошли из-за взрывов на складе боеприпасов в Скопинском районе 7 октября, ликвидированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Интерфаксвчера в 15:50

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, направленных на предупреждение распространения инфекции", - указано в сообщении.
Газета.Ru17:25

Жители Китая объяснили отсутствие второй волны коронавируса в стране

Проживающие в Китае россияне рассказали "Вечерней Москве", что избежать второй волны коронавируса стране помогли "отработанная система" и соблюдение гражданами мер предосторожности.
РИА Новостивчера в 14:22

Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты работает над проектом о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет включительно в связи с тем, что после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.
Вести.Ru20:59

Путин сообщил о стабильной работе АПК в условиях пандемии COVID-19

«Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать», — сказал глава государства в поздравлении с Днем работников сельского хозяйства (цитата по ТАСС).
РБК18:58