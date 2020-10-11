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ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян, пишет РБК. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла на рассмотрение предложение о временном госрегулировании стоимости доставки газовых баллонов в жилые дома россиян.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

ФАС предложила вновь регулировать доставку газа после того, как в службу поступили обращения о том, что в некоторых регионах цены на сжиженный газ в баллонах с учетом доставки выросли на 40–50%, говорится в пояснительной записке.
РБКвчера в 03:01
Подробнее о событии
ТАСС

ФАС разработала проект стабилизации цен на газ в баллонах

ТАССвчера в 12:39
РБК

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

РБКвчера в 03:01
Народные новости

Антимонопольная служба предлагает стабилизировать цену на газ в баллонах

Народные новостивчера в 05:00
Экономика сегодня

Назван способ избежать роста цен на газовые баллоны в России

Экономика сегоднявчера в 04:34
ГЛАС.RU

ФАС предложила новый способ избежать роста цен на газ в баллонах

ГЛАС.RUвчера в 03:43
Аргументы недели

ФАС предложила способ, как можно не поднимать цены на газ в баллонах для россиян

Аргументы неделивчера в 03:41
Компания

ФАС предложила государству регулировать цены на доставку газа в баллонах

Компаниявчера в 05:56

Умерла одна из пострадавших при взрывах на складах под Рязанью

Пострадавшая женщина, которая находилась в коме после взрывов на военных складах с артиллерийскими боеприпасами в Рязанской области, скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Умерла одна из пострадавших при взрывах на складах под Рязанью
РИА Новости09:11

Вирусолог назвал сроки ожидания пика числа заражений коронавирусом в России

Москва, 11 октября 2020, 14:24 — REGNUM В случае, если меры противоэпидемической безопасности будут соблюдаться, Россия может выйти на пик числа новых выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией на следующей неделе.
REGNUM07:24

Названы карты и режимы бета-тестирования Call of Duty: Black Ops Cold War

Геймерам, участвующим в тестировании, будут доступны режимы Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination и Combined Arms Domination. https: / / twitter.com / CallofDuty / status / 1314219031923101696 Бета-тестирование ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War начнётся 15 октября 2020 года.
REGNUM8 октября в 16:07

Оппозиция ответила на встречу Лукашенко с арестованными в СИЗО

Своей встречей с арестованными оппозиционерами президент Белоруссии Александр Лукашенко признал существование политзаключенных, «которых он раньше называл уголовниками», заявила бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская.
РБКвчера в 14:41

Суд отправил под домашний арест и. о. главы архангельского Минобразования

Исполняющего обязанности главы Минобразования Архангельской области Юрия Гнедышева, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних школьниц, отправили под домашний арест.
RT на русском08:59

Президент Азербайджана предложил включить Турцию в переговоры по Карабаху

«Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе, и в том числе в деле урегулирования конфликта», — заявил Алиев в интервью телеканалу РБК.
РБК05:01

В Красноярском крае возбудили дело после разлива нефтепродуктов в реку Ангара

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбудил уголовное дело после разлива дизельного топлива в реку Ангара в Кежемском районе Красноярского края, где 10 октября ввели муниципальный режим ЧС.
ТАСС06:41

Российские «Бастионы» открыли огонь и «заблокировали» фрегат НАТО в порту Одессы

Расчеты ракетных установок «Бастион» провели учебные пуски противокорабельных ракет после прохода у побережья Крыма британского фрегата, «заблокировав» тем самым его в Одесском порту.
Discover249 октября в 02:57

Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты работает над проектом о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет включительно в связи с тем, что после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.
Вести.Ru20:59

В Гидрометцентре спрогнозировали понижение температуры до -15 градусов

Атмосферные фронты атлантического циклона продвинулись по европейской территории, оставив место сухой и солнечной погоде лишь в отдельных районах Поволжья и в южных регионах, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета02:16