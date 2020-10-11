Президент Азербайджана предложил включить Турцию в переговоры по Карабаху

«Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе, и в том числе в деле урегулирования конфликта», — заявил Алиев в интервью телеканалу РБК.