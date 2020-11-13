ФАС назвала причину роста цен на сахар
Федеральная антимонопольная служба объяснила рост цен на сахар. С начала года его стоимость выросла на 60%, передает ОТР. По мнению ФАС, цены просто вернулись к прежним значениям после нескольких лет снижения.В источнике
С чего всё началось
В ФАС объяснили рост цен на сахар
Цены активно росли весной: в марте сразу на 13,5 процента по сравнению с февралем, а в апреле — еще на 7,1 процента. Рост продолжился и осенью: за сентябрь сахар подорожал на 7,8 процента, за октябрь — на 18,3. При этом в последние годы производство сахара в России превышает потребление.
РИА Новости01:28
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