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Федеральная антимонопольная служба объяснила рост цен на сахар. С начала года его стоимость выросла на 60%, передает ОТР. По мнению ФАС, цены просто вернулись к прежним значениям после нескольких лет снижения.

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