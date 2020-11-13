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Общественное телевидение России

ФАС назвала причину роста цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба объяснила рост цен на сахар. С начала года его стоимость выросла на 60%, передает ОТР. По мнению ФАС, цены просто вернулись к прежним значениям после нескольких лет снижения.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ФАС объяснили рост цен на сахар

Цены активно росли весной: в марте сразу на 13,5 процента по сравнению с февралем, а в апреле — еще на 7,1 процента. Рост продолжился и осенью: за сентябрь сахар подорожал на 7,8 процента, за октябрь — на 18,3. При этом в последние годы производство сахара в России превышает потребление.
РИА Новости01:28
Подробнее о событии
Газета.Ru

В ФАС назвали причину подорожания сахара

Газета.Ru02:47
REGNUM

Жители России жалуются в ФАС на подорожавший сахар

REGNUM03:56
RT на русском

ФАС рассказала о жалобах из-за роста цен на сахар

RT на русском03:22
Телеканал 360°

ФАС не подтвердила дефицит сахара в России

Телеканал 360°04:09
ФАН

ФАС оценила повышение цен на сахар в России

ФАН02:37
Pravda.Ru

Антимонопольщики объяснили рост цен на сахар в России

Pravda.Ru02:24
РИА Новости

В ФАС объяснили рост цен на сахар

РИА Новости01:28

Лукашенко поручил выработать механизм взаимодействия с отчисленными студентами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил разработать механизм, который помог бы решить проблему отчисленных за участие в несогласованных акциях протеста студентов белорусских вузов.
ТАСС09:08

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Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская приняла решение остаться на своем посту благодаря поддержке депутатов.
ТАССвчера в 14:27

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SM Newsвчера в 01:57

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Megaobzor.comвчера в 10:11

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Коммерсантъ07:18

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В Южной Корее с декабря наладят производство 150 млн доз вакцины "Спутник V" в год и с января начнут поставлять ее в другие страны, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), размещенном в твиттер-аккаунте вакцины.
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РИА Новости02:59