с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства. В частности, наблюдается увеличение цен на картофель, морковь и лук. Кроме того, выросли цены на лимоны, сахар и гречку, говорится в сообщении.

ФАС сообщает о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию

Экономика СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). 124

Здоровье В Новокузнецке изменили работу ГКБ №1 из-за ситуации с коронавирусом Два отделения ГКБ № 1 в Новокузнецке Новокузнецке перепрофилированы для приёма пациентов с COVID-19 и сходими патологиями.

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 895

Политика Конгресс США опубликовал 57 документов о «российском вмешательстве» Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в четверг 7 мая опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и других документов по делу о так называемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. 105

Общество Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона. 67

Политика Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов. 110

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 742

Общество Собянин ввел масочный режим с 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общестенных и рабочих местах. 2,8K

Армия и оружие На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.

Политика Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту старосты (главы) района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев. 1

Армия и оружие Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Общество Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России. 114

Авто Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.