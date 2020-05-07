Экономика

Газета.RuГазета.RuФАС сообщает о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства. В частности, наблюдается увеличение цен на картофель, морковь и лук. Кроме того, выросли цены на лимоны, сахар и гречку, говорится в сообщении.
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«Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу», — заявили
 в ведомстве.
RT на русском14:07

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В подорожании лимонов увидели признаки картельного сговора

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ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Ведомости14:08

Жители Хакасии фиксируют высокие цены на перчатки и лимоны

ИА Хакасиявчера в 23:00

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Интерфакс14:03

ФАС увидела признаки картельного соглашения на рынках лимонов и сахара

News.ru14:02

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

ТАСС13:52

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

RT на русском14:07
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Происшествия

СК показал видео задержания бизнесмена Быкова

РБК 03:51
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Экономика

СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США

В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия 20:41
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Здоровье

В Новокузнецке изменили работу ГКБ №1 из-за ситуации с коронавирусом

Два отделения ГКБ № 1 в Новокузнецке Новокузнецке перепрофилированы для приёма пациентов с COVID-19 и сходими патологиями.
Газета Кемерова 02:25
Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
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Политика

Конгресс США опубликовал 57 документов о «российском вмешательстве»

Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в четверг 7 мая опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и других документов по делу о так называемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
РБК 21:36
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Кино

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iReactor вчера в 10:07
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Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

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Общество

Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим

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Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
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Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
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Хоккей

КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина

В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
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Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu).
Lenta.ru вчера в 12:24
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Политика

Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом

Российская газета 19:54
Армия и оружие

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Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Кино

Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для «Венома»

Цифровой художник под ником spdrmnkyxxiii изобразил на новом арте актера Вуди Харрельсона в образе злодея Карнажа.
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Кино

39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой

39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
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Авто

«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»

Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

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Шоу-бизнес

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По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
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Общество

Собянин ввел масочный режим с 12 мая

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РИА Новости 09:26
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Общество

Масочный режим в Алтайском крае могут ввести с 12 мая

Окончательное решение о введении масочного режима будет принято в течение дня 8 мая.
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Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru 14:02
Политика

Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту старосты (главы) района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев.
РИА Новости 17:47
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Армия и оружие

Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году

Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
РИА Новости 21:03
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь

Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
Взгляд.ру 14:17
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Авто

Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня вчера в 23:06
Экономика

Россияне перешли на бюджетные продукты

В условиях распространения коронавирусной инфекции и снижения доходов, россияне все больше отдают предпочтение бюджетным аналогам продуктов.
Телеканал 360° вчера в 19:34
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Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Интерфакс 18:08
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