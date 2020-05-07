Экономика

ТАССТАССФАС отмечает сезонный рост цен на овощи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в настоящее время в России наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель, лук и морковь, говорится в сообщении ведомства.
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ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

Известия14:39

Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

Фонтанка.Ру14:14

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Ведомости14:08

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

RT на русском14:07

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Интерфакс14:03

ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов

Российская газета14:15

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

ТАСС13:52
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Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra вчера в 12:05
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Здоровье

Первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом одобрен в Японии

Токио, 7 мая 2020, 23:53 — REGNUM Экспериментальный противовирусный препарат Remdesivir был одобрен в качестве первого лекарственного средства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа правительством Японии.
REGNUM 16:53
Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости 03:03
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
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Армия и оружие

Шойгу отдал приказ о салютах в День Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении 9 мая салютов в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, сообщает газета министерства "Красная звезда".
Газета.Ru 18:45
Общество

Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы

Деловой квартал (Челябинск) 05:48
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Армия и оружие

Посол США в Норвегии лично следил за подлодками России в Арктике

Вашингтон, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM Посол США в Норвегии Кеннет Брейтвейт — претендент на пост министра ВМС США — рассказал, что лично следил с борта подводной лодки ВМС Норвегии за действиями российских подводных лодок в Арктике.
REGNUM 18:53
Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
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Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Вести.Ru 14:30
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Общество

В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»

Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва вчера в 11:57
542
Общество

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
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Общество

В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса

Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией.
Комсомольская правда вчера в 18:28
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Общество

В США от коронавируса скончались более 75 тысяч человек

В США от коронавируса скончались уже более 75 тыс. человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий собственные подсчеты на основе данных, полученных от федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Росбалт 17:20
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru 14:38
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Политика

Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента

"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Происшествия

Еще 3 случая заражения COVID-19 подтвердили на Сахалине

Еще о троих подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сахалине стало известно сегодня, 8 мая.
АСТВ 19:28
Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
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Автоспорт

В Формуле-1 не исключают полной отмены сезона в 2020 году

Чемпионат 16:47
Технологии

Опубликован «дьявольский» патент Билла Гейтса о чипах

Патент называется «Cryptocurrency system using body activity data», что можно перевести как «Криптовалютная система, использующая данные о физической активности организма».
Московский Комсомолец 05 мая в 09:09
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
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Политика

Трамп назвал причиной пандемии коронавируса некомпетентность Китая

Причиной начала пандемии коронавируса нового типа президент США Дональд Трамп назвал некомпетентность Китая.
Известия 18:18
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Здоровье

Меры по борьбе с коронавирусом усилят на 9 мая в Якутии

В Якутии намерены усилить меры профилактики коронавируса во время празднования Дня Победы.
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Энергетика

Цена на нефть может возрасти до 100 долларов за баррель

Цена за нефть может возрасти до 100 долларов за баррель на протяжении ближайших полутора лет.
Наша версия 10:52
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Политика

Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Газета.Ru 17:45
Технологии

В США создали руку из жидкого металла

Группа студентов из университета Бингемтона штата Нью-Йорк создала руку из сплава Филдса, которая по своим свойствам напоминает нам руку Т-1000 из культового фильма 1991 года.
Машины и Механизмы вчера в 14:36
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Футбол

Чемпионат Норвегии начнется 16 июня

Новый розыгрыш чемпионата Норвегии по футболу стартует 16 июня, сообщает Reuters.
Bookmaker-ratings.ru 13:57
Киберспорт

На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея

Чемпионат 10:31
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«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»

Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня вчера в 01:06
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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