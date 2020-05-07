Экономика

ИзвестияИзвестияФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

«В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС России установила, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе картофель, лук, морковь», — говорится в сообщении.
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ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

Известиявчера в 14:39

ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов

Российская газетавчера в 14:15

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

ТАССвчера в 13:52

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

RT на русскомвчера в 14:07

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Интерфаксвчера в 14:03

Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

Фонтанка.Рувчера в 14:14

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Ведомостивчера в 14:08
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru 06 мая в 14:32
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Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

Дни24 01:03
57
Общество

Режим самоизоляции в Вологодской области продлили до 1 июля

Олег Кувшинников отметил обязательность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях, когда практически вся промышленность региона возобновит работу: с 12 мая в Вологодской области будут открыты все промышленные предприятия, а также 82% всех организаций, в которых занято не менее 87% всех работников сферы малого и среднего предпринимательства.
DP.RU вчера в 12:30
47
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,3K
Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
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Общество

Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену после болезни

Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина недавно переболела пневмонией и ее состояние здоровья может не позволить вернуться на сцену.
Gazeta.SPb 00:35
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Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 07:23
2K
Политика

Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с успехами в борьбе с коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поздрави Китай с успехами в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 00:20
2
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2K
Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
2,8K
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о двух этапах поставки Су-57 в ВКС России

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что истребители пятого поколения Су-57 будут поступать в Воздушно-космические войска в два этапа.
RT на русском 00:15
6
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
5,8K
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции после праздников продлят

В Красноярском крае режим самоизоляции из-за коронавируса планируют продлить после майских праздников, - сообщили в правительстве края.
АиФ Красноярск 00:55
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Происшествия

При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб человек

ТАСС 01:03
Политика

В США смоделировали термоядерный удар по Москве

Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало сброс термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву.
Газета.Ru вчера в 01:50
2,6K
Общество

Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников

Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
29
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,7K
Политика

Трамп поговорил по телефону с Путиным

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 7 мая, сообщила пресс-служба Белого дома.
ИА Красная Весна вчера в 11:14
Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
72
Политика

Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
17
Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
4
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру 06 мая в 12:39
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Политика

Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписан 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, 8 мая 1945 года, подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.
Парламентская газета вчера в 17:32
2
Общество

Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август

Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
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Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек

Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 00:12
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Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.
РБК вчера в 20:00
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