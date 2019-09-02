Экономика

ИзвестияИзвестияФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
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ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

Известия08:21

ФАС назвала шантажом прогнозы роста цен авиабилетов

Коммерсантъ08:40

ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов

Эхо Москвы08:30

ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов

ТАСС08:23

ФАС назвала шантажом пассажиров прогнозы роста цен на авиабилеты

РБК08:40

В ФАС изучат заявление о росте цен на авиабилеты

RT на русском08:05

ФАС изучит деятельность АЭВТ на предмет сговора после заявления о росте цен на авиабилеты на 9-10%

Агентство Москва08:01
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 17:10, Вашингтон
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Газета.Ru 07:16
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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Футбол

Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:22
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском 10:53
Футбол

Окака-Чука вернулся в «Удинезе». Игроком интересовалось «Динамо»

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Динамо». Предполагалось, что москвичи возьмут Стефано на правах аренды с правом выкупа.
Спорт-Экспресс 16:58
Футбол

Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

Вести.Ru 11:06
Здоровье

ВОЗ заявила, что на борьбу с Эболой требуется более $70 млн до конца года

Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что имеющихся сейчас на эти цели средств - чуть более $45 млн - хватит только до конца сентября и до конца года потребуется еще более $70 млн.
ТАСС 08:15
Гаджеты

МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G

МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.
Коммерсантъ 07:24
Здоровье

Роспотребнадзор назвал лучшим способом профилактики гриппа вакцинацию

Исследования Роспотребнадзора показали, что одним из самых эффективных способов избежать инфекции является вакцинация.
РИА Дагестан 03:41
Финансы

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля

Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова.
Ведомости 15:42
Происшествия

В Москве задержан журналист Илья Азар

Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Кино

«Матрица» вновь выходит в российский прокат

Экономика сегодня 13:21
Происшествия

В Кабуле произошёл мощный взрыв

Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Футбол

Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

Вести.Ru 12:14
Происшествия

В аварии с грузовиком на «Сортавале» пострадал один водитель

Мойка78 16:23
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Футбол

«Рубин» объявил о переходе Ташаева

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат 15:05
Энергетика

Новак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что ради ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в августе на 143 тыс. баррелей в сутки.
РЕН ТВ 14:55
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Единоборства

Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Наука

Робот-змея поможет справиться с последствиями инсульта

Naked Science 30 августа в 15:50
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Политика

Путин совершит официальный визит в Монголию

По итогам переговоров состоится подписание межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией.
ТАСС 17:01
Футбол

Переход Комличенко в ЦСКА сорвался

Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
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Facebook планирует скрыть счетчик лайков

Facebook планирует скрыть счетчики лайков в новостной ленте, пишет TechCrunch.
Adindex.ru 12:04
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