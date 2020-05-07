с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила наличие картельных соглашений на рынке лимонов и сахара, сообщает «Интерфакс». В ведомстве считают, что скачок цен на лимоны мог быть вызван не только сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями.

ФАС не исключает картельного сговора на рынке лимонов и сахара

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Общество Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России. 133

Кино Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной. 3

Здоровье В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники Главный врач московской поликлиники №180 в Митино Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных COVID-19, заявили в департаменте здравоохранения города. 454